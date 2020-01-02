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«Красивые и счастливые»: Малинина сделала комплимент Нетребко и ее мужу

Возлюбленная народного артиста России не оставила без внимания свежий снимок оперной певицы в Instagram.

«Красивые и счастливые»: Малинина сделала комплимент Нетребко и ее мужу
Анна Нетребко (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 48-летняя Анна Нетребко обратилась к верным почитателям, поздравив поклонников с Новым, 2020 годом. Оперная певица пожелала подписчикам крепкого здоровья, процветания и благополучия. Свой свежий пост знаменитость сопроводила снимком, на котором она была запечатлена в компании второй половинки — мужа Юсифа Эйвазова.

«Пусть 2020-й принесет вам много счастья и исполнения желаний», — добавила Анна.

Оперная дива Анна Нетребко и Юсиф Айвазов
Анна Нетребко и Юсиф Айвазов (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

В кадре оперная певица позировала в приталенном металлизированном платье, украшенном серебристыми пайетками. Особое внимание артистка уделила макияжу, подкрасив губы алой помадой. Юсиф отдал предпочтение принтованному пиджаку и узким черным брюкам. Одной из первых снимок Анны Нетребко оценила возлюбленная народного артиста России Александра Малинина. В комментариях к фото Эмма сделала комплимент оперной певице и ее возлюбленному.

«Красивые и счастливые!! Мы вас любим», — отметила Малинина.

Напомним, что сама Эмма вместе с супругом и младшими детьми — 19-летними двойняшками Фролом и Устиньей — отдыхает на Пхукете. Эстрадный певец решил провести новогодние каникулы в Таиланде в компании семьи. На личной страничке в Instagram возлюбленная музыканта уже делилась первыми снимками, поздравив поклонников с Новым годом.

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«Красивые и счастливые»: Малинина сделала комплимент Нетребко и ее мужу
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