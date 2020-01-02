«Ржомба»: пародия Гудкова на Бузову «взорвала» Сеть

Интернет-пользователи делятся роликом, чтобы замотивировать друг друга в 2020 году.

Если вам немного не хватает мотивации для свершений 2020 года, посмотрите свежий ролик Александра Гудкова. Артист спародировал Ольгу Бузову, отличившуюся на одном из недавних концертов.

«Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!» — эти сильные слова певица произнесла со сцены.

Главное в них, конечно же, интонация. Похоже, что Ольга в этот момент уверовала, что является коучем.

Ну а теперь, собственно, сам Александр Гудков, который не стал особо мудрить и создал пародию прямо у себя на кухне за еще недоеденным ужином.

В блоге артиста и телеведущего народ тут же наперебой стал упражняться в остроумии. Отметилась даже Настя Ивлеева. «До мурашек», — написала она. «З — зависть», «Т — тупость», «Да она просто КуртКобейно», «Ржомба однако», «Всегда знал, что Бузова — сатанистка», — ухохатывается народ в комментариях.