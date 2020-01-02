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«Ржомба»: пародия Гудкова на Бузову «взорвала» Сеть

Интернет-пользователи делятся роликом, чтобы замотивировать друг друга в 2020 году.

«Ржомба»: пародия Гудкова на Бузову «взорвала» Сеть
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина КП.

Если вам немного не хватает мотивации для свершений 2020 года, посмотрите свежий ролик Александра Гудкова. Артист спародировал Ольгу Бузову, отличившуюся на одном из недавних концертов.

«Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!» — эти сильные слова певица произнесла со сцены.

Главное в них, конечно же, интонация. Похоже, что Ольга в этот момент уверовала, что является коучем.

Ну а теперь, собственно, сам Александр Гудков, который не стал особо мудрить и создал пародию прямо у себя на кухне за еще недоеденным ужином.

В блоге артиста и телеведущего народ тут же наперебой стал упражняться в остроумии. Отметилась даже Настя Ивлеева. «До мурашек», — написала она. «З — зависть», «Т — тупость», «Да она просто КуртКобейно», «Ржомба однако», «Всегда знал, что Бузова — сатанистка», — ухохатывается народ в комментариях.

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«Ржомба»: пародия Гудкова на Бузову «взорвала» Сеть
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