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«Дебоширил»: звезда «Дома-2» рассказала о борьбе с наркотической зависимостью

Экс-участник скандального проекта «Дом-2» на полгода пропал из поля зрения журналистов. Как оказалось, молодой человек боролся с наркотической зависимостью в реабилитационном центре.

«Дебоширил»: звезда «Дома-2» рассказала о борьбе с наркотической зависимостью
Егор Холявин. Фото: instagram.com/egor_holyavin

По словам Егора Холявина, целью лечения было его возвращение к нормальной жизни. В клинике он находился под наблюдением врачей. На протяжении шести месяцев ему очищали организм.

«Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем — отдельная история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я дебоширил, не признавал свою зависимость», — поделился шоумен.

Курс терапии обошелся Холявину очень дорого. Ему пришлось заплатить полмиллиона рублей.

Знаменитость утверждает, что к наркотикам его толкнула депрессия. Сначала Егор комплексовал из-за лишнего веса. Потом он сделал липосакцию и еще 22 пластические операции, одна из которых закончилась неудачно. У шоумена во время процедуры защемило нерв, в итоге правая сторона его лица онемела.

Во время пребывания в клинике Егор сделал себе несколько татуировок на руке. Это не просто рисунки, они много значат для звезды «Дома-2». Крест на пальце – как символ борьбы с пагубным пристрастием, а цифра «22» – роковое число для Егора, пишет «Дни.ру».

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«Дом -2»Егор Холявинклиниканаркологическая клиниканаркотики
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«Дебоширил»: звезда «Дома-2» рассказала о борьбе с наркотической зависимостью
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