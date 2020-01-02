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Меладзе заявил, что лучшим наставником «Голоса» является Шнуров

Лидер группы «Ленинград» был удивлен этим словам, потому что ранее продюсер его несколько раз критиковал.

Меладзе заявил, что лучшим наставником «Голоса» является Шнуров
Меладзе заявил,что для него лучший наставник- Шнуров/http://globallookpress.com/

Продюсер Константин Меладзе, подводя итоги восьмого сезона шоу «Голос», которое завершилось на Первом канале, заявил, что для него лучшим наставником проекта является Сергей Шнуров.

Как сказал Меладзе, он многому научился у других участников проекта. «Предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник», — неожиданно для Шнурова заявил Меладзе.

Напомним, что ранее Константин Меладзе не раз выступал с критикой Сергея Шнурова. Во время проекта он не всегда лестно высказывался о его работе с участниками своей команды. Как считал Меладзе, Шнурову не удалось раскрыть потенциал некоторых членов своей команды. Однажды ведущий шоу Дмитрий Нагиев даже сказал, что Меладзе проехался по Шнурову словно катком.

Добавим, что именно Сергей Шнуров был назван лучшим наставником, по мнению зрителей. Ему был вручен за это специальный приз. Уже находясь на сцене, Сергей Шнуров сказал: «Как говорят в десанте: кто, если не я», — сообщает РИА «Новости».

Победителем восьмого сезона шоу «Голос», которое шло на Первом канале, стал Аскер Барбеков из команды продюсера Константина Меладзе. В суперфинале во время прямого эфира он набрал 66,1% голосов телезрителей.

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Аскер БарбековКонстантин МеладзеНовости googleСергей Шнуровшоу "Голос"
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Меладзе заявил, что лучшим наставником «Голоса» является Шнуров
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