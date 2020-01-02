Бодрая и свежая Валерия поделилась первым селфи в наступившем году

Несмотря на все волшебство новогодней ночи, утро частенько получается не таким уж и радужным. Ведь после бурных гулянок многие сильно болеют и. как правило, даже не встают из кровати.

Но певица Валерия и ее муж — продюсер Иосиф Пригожин — исключения из правил. Судя по всему, супруги встретили праздник трезво. Наутро после торжества исполнительница опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором влюбленные выглядят очень бодрыми и свежими.

«Самый короткий день в году, по-моему, не 21-го декабря, а 1-го января. Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло. Первое селфи в этом году», — подписала фото артистка.

Фолловеры вынуждены были признать, что супруги выглядят прекрасно. На них нет и следа бессонной ночи. «Вы замечательно выглядите», «Красивые очень», «Вы просто чудесные», «Такие настоящие!» — восторгались поклонники.

«Самая лучшая пара в мире», — заявил обожатель.

К слову, Новый год Валерия и Иосиф встретили в кругу близких друзей и родных. Уже под утро к ним в гости явился король поп-музыки Филипп Киркоров.