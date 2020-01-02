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Влюблены и очарованы: жена Цекало поделилась милыми семейными кадрами

Продюсер и Дарина Эрвин проводят вместе рождественские каникулы в Америке.

Влюблены и очарованы: жена Цекало поделилась милыми семейными кадрами
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото https://www.instagram.com/darina_ervin/

Александр Цекало вместе со своей женой художницей Дариной Эрвин наслаждается рождественскими каникулами в Лос-Анджелесе. В личном блоге супруга продюсера периодически делится кадрами их уютных семейных будней.

Александр Цекало. Фото
Александр Цекало. Фото https://www.instagram.com/darina_ervin/

В своем американском коттедже чета нарядила новогоднюю елочку, а потом отправилась за покупками по магазинам. Гуляя между витринами 58-летний Цекало пританцовывал, радуясь обществу любимой супруги как ребенок.

Очевидно, что в паре царит любовь и полное взаимопонимание. На совместных фото из stories Instagram их глаза просто светятся от счастья.

Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото https://www.instagram.com/darina_ervin/
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Александр Цекаложена ЦекалоЦекало личная жизньЦекало новости
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Влюблены и очарованы: жена Цекало поделилась милыми семейными кадрами
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