Влюблены и очарованы: жена Цекало поделилась милыми семейными кадрами

Александр Цекало вместе со своей женой художницей Дариной Эрвин наслаждается рождественскими каникулами в Лос-Анджелесе. В личном блоге супруга продюсера периодически делится кадрами их уютных семейных будней.

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В своем американском коттедже чета нарядила новогоднюю елочку, а потом отправилась за покупками по магазинам. Гуляя между витринами 58-летний Цекало пританцовывал, радуясь обществу любимой супруги как ребенок.

Очевидно, что в паре царит любовь и полное взаимопонимание. На совместных фото из stories Instagram их глаза просто светятся от счастья.