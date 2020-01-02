Жена 82-летнего Кончаловского рассказала, чем ей запомнился прошлый год

46-летняя Юлия Высоцкая в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, чем ей запомнился прошлый год. По словам знаменитости, самым важным событием стала премьера спектакля «Сцены из супружеской жизни» во МХАТе им. Горького. В этой постановке возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского играет вместе с Александром Домогаровым, который, к слову, сыграл одну из ролей в фильме «Союз спасения». Муж актрисы уточнил, что Юлия очень волновалась перед выходом на сцену в Италии. Как выяснилось, эта же постановка была отыграна на итальянском в Неаполе, Риме и Генуе. Однако, несмотря на все переживания, Высоцкая смогла справиться с поставленной перед ней задачей, утверждал режиссер.

По словам Юлии, помимо премьеры «Сцен из супружеской жизни», ей также запомнились съемки в ленте «Дорогие товарищи» и проведенная творческая работа над программой «Мне это нравится» для YouTube-канала. Говоря о новогодних праздниках, знаменитость уточнила, что у них с Андреем Сергеевичем нет определенных традиций. Вместе с семьей телеведущая накрывает стол в просторной гостиной у наряженной елки. При этом Высоцкая не стала скрывать: с Кончаловским они обязательно отмечают дни рождения и дату их первой встречи.

Юлия любит принимать гостей. Телеведущая уточнила, что всегда подает к столу только свежеприготовленные блюда, не оставляя в холодильнике недоеденных продуктов с обеда или ужина. По словам актрисы, в доме всегда должен быть хороший хлеб и хорошее масло. Навещая кого-то из друзей, Высоцкая старается брать с собой вино или какое-нибудь фирменное угощение.