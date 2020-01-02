Миддлтон и ее супруг поощряют борцов за экологию

На сегодняшний день экологические проблемы — одни из самых обсуждаемых тем в социуме. Многие, наконец, стали задаваться вопросом, как сохранить окружающую среду.

Принц Уильям и его возлюбленная тоже не остались в стороне. Они решили поощрять людей, которые всерьез занимаются вопросом решения экологических проблем. Поэтому герцог и герцогиня Кембриджские учредили премию для этих граждан.

Первая награда получила название Earthshot, что в переводе на русский означает «земной прорыв». Она будет впервые присуждена в 2021 году. В последствие она будет присваиваться ежегодно вплоть до 2030 года.

Эта награду смогут получить не более пяти людей или организацией. Ее завоеванию может поспособствовать лишь создание путей реализации для решения проблем в области природозащиты и борьбы с изменением климата.

Как оказалось, на эту идею Кейт и принца Уильяма вдохновили американцы. Точнее, их космическая программа «Аполлон».