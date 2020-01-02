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«Там клоуны»: Поклонская предложила прекратить «парафинить» Украину

Политик считает, то России уже пора наладить отношения с братской страной.

«Там клоуны»: Поклонская предложила прекратить «парафинить» Украину
Наталья Поклонская. Фото Владимира Веленгурина. КП

Наталья Поклонская в интервью КП заявила, что современные политики неправильно выстраивают свое поведение относительно Украины. Да и телевидение ведет себя неверно — вместо того, чтобы вскрывать и показывать российские проблемы, отечественное ТВ усиленно тиражирует беды Незалежной.

«Посмотрите, какие там чудаки работают, посмотрите, какие там клоуны, посмотрите, какие мы, русские, на их фоне красавцы», — изобразила депутат телевизионщиков.

Экс-прокурор Крыма уверенна, что это недопустимо. И политики, и журналисты должны начать действовать «на примирение». Тем более, что Владимир Путин тоже говорил об этом. Вернуться к дружеским отношениям, «парафиня» украинцев, невозможно, считает Поклонская.

Депутат частенько бывает у своих родственников в Донбассе и утверждает, что местное население тоже мечтает о мире.

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ДонбассНаталья ПоклонскаяУкраина
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«Там клоуны»: Поклонская предложила прекратить «парафинить» Украину
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