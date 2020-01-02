Певица Слава поделилась снимком бойфренда своей старшей дочери

Уже несколько лет Александра живет с молодым человеком по имени Дмитрий.

Певица Слава в Instagram опубликовала серию новогодних снимков со своими родными людьми. На одном из кадров можно увидеть ее двадцатилетнюю дочь Александру в объятиях молодого человека. Его зовут Дмитрий. С девушкой он встречается уже несколько лет.

Интересно, что сама Александра не любит распространяться о своей личной жизни. Снимков с любимым на ее личной страничке практически нет. А вот мама с радостью делится фотографиями избранника Саши.

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Ранее Слава отмечала, что Дмитрий — очень галантный молодой человек. Он красиво ухаживает за двадцатилетней дочерью исполнительницы. При этом сама Слава без ума от мужчины. Он постоянно дарит ее дочери красивые букеты цветов.

Саша живет с Дмитрием уже три года. Ранее певица разрешила наследнице снимать квартиру с молодым человеком, чтобы им было удобнее добираться до вуза. Кстати, Слава не против, если ее дочь выйдет замуж за Дмитрия. Правда, пока он не делал ее дочери официального предложения.