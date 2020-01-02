Звезда «Интернов» Светлана Пермякова обнародовала семейные кадры с молодым мужем

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова совершает новогодний вояж по Германии. Компанию 47-летней актрисе составляет 32-летний муж Максим Скрябин и 8-летняя дочь Варя.

Светлана и ее дочь были очарованы Бременом, местом, откуда родом знаменитые бременские музыканты! Здесь возле памятника сказочным персонажам Шарля Перро она запечатлелась на фото с Варварой.

В Кельне вслед за Евгением Петросяном и его женой Татьяной Брухуновой они посетили местный собор, который поражает своей монументальной красотой. Напомним, артист после бракосочетания с 30-летней помощницей совершил небольшой вояж по Германии, совместив свадебное путешествие с гастролями.

Не забыла Светлана и про памятное место для россиян – Рейхстаг. Поклонники актрисы с удовольствием наблюдают за передвижениями звезды в отпуске. Однако наибольший восторг у них вызвало обычное семейное фото с мужем и дочкой, на котором все трое выглядят невероятно счастливыми.

Напомним, Пермякова вышла замуж за Скрябина вскоре после неудачного брака в 2008 году с Евгением Бодровым, арт-директором одного из московских клубов. Их официальные отношения продержались всего один месяц. Однако в этом же году в жизнь звезды вошел Максим Скрябин, который вначале работал помощником артистки, а потом директором. Вскоре деловые отношения переросли в брачные. В июле 2012 года у них появилась дочь Варя.

СМИ не раз писали о расставании пары, однако похоже на то, что супруги по-прежнему вместе и довольно счастливы.