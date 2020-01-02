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В Сети появился архивный снимок влюбленных Цекало и Лолиты

Вместе пара была на протяжении двенадцати лет.

В Сети появился архивный снимок влюбленных Цекало и Лолиты
Лолита и Цекало были вместе 12 лет/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке певицы Лолиты в Instagram появился архивный снимок, который был сделан в девяностых годах прошлого века. На фотографии яркая исполнительница и ее тогдашний избранник Александр Цекало. Снимок получился очень красивым. Музыкант смотрит на Лолиту влюбленным взглядом.

Напомним, что Лолита и Александр Цекало были вместе с 1988 по 2000 год. Их кабаре-дуэт «Академия» гремел на всю страну. При этом официально они поженились в конце девяностых годов с целью оформить на Цекало дочь Лолиты, Еву, которую она зачала от другого мужчины.

Отметим, что этот поступок не спас брак. Вскоре звезды расстались. Цекало сейчас счастлив с молодой художницей Дариной Эрвин, которая младше его на тридцать лет.

Что касается Лолиты, то прошлым летом она объявила о расставании с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Исполнительница заявила, что бывший супруг ей изменял. Сам Иванов утверждает, что новая девушка у него появилась уже после расставания с Лолитой. Он уже не раз просил певицу расстаться спокойно, но та на его призывы не реагирует.

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Тэги:

Александр ЦекалоДарина ЭрвинДмитрий ИвановЛолитаНовости google
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В Сети появился архивный снимок влюбленных Цекало и Лолиты
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