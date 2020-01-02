«Сразу с тремя!»: Ермакова поймала жениха на изменах

Экс-участница «Дома-2» в 2020 году планировала выйти замуж спустя пять лет совместной жизни. Но ее планам не суждено было сбыться.

Как оказалось, избранник Надежды Ермаковой оказался предателем. Девушка нашла в его смартфоне переписки интимного характера с другими женщинами.

«На самом деле, это были переписки с тремя его бывшими. Получается, он изменял мне сразу с тремя. Там было все: и фотографии, и какие-то сексуальные фантазии, и романтичные сообщения», — поделилась звезда в беседе со Starhit.

По словам Надежды, после увиденного она уже не нуждалась в других доказательствах. Она до сих пор недоумевает от того, что любимый человек так поступил с ней за ее спиной. Тем не менее она не жалеет, что все так вышло. Ведь хорошо, что она узнала об изменах избранника до свадьбы.

Главная сложность заключается в том, что Ермакова работает вместе со своим бывшим парнем. Она является кастинг-директором проекта «Дом-2», а он звукорежиссером шоу. Но экс-участница телестройки уверена, что со временем раны затянутся, несмотря ни на что.