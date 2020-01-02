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«Я очень люблю Катю»: Солнцев не бросит пожилую жену на произвол судьбы

По словам фрика, он хочет помочь 64-летней Екатерине Терешкович преодолеть все жизненные трудности.

«Я очень люблю Катю»: Солнцев не бросит пожилую жену на произвол судьбы
Солнцев не бросит жену/http://globallookpress.com/

Шоумен и фрик Гоген Солнцев заявил, что не бросит свою жену 64-летнюю Екатерину Терешкович на произвол судьбы. Как известно, женщина снова сорвалась. Она выпивает. Лечение в санатории ей не помогло. Пенсионерка по-прежнему страдает алкогольной зависимостью.

«Я хочу ей помочь. Бросить человека — это самый простой выход из ситуации. Я не ищу простых выходов. Я очень люблю Катю», — заявил Солнцев.

Также он высказался об интимных снимках, которые не так давно разместила женщина. «Это не для меня были сделаны снимки. Она фотографировалась для себя или каких-то своих ухажеров. Я знаю, что Катя — молодежница. Я видел Катю голую много раз. Новых аспектов на фотографиях я не увидел», — заметил он.

Прокомментировал он и ухаживания за женой некого Владимира Ильича, которому 87 лет. «У него макаронина висит уже. Если даже подружится с ней, то это до первой постельной сцены. Я уважаю возраст и пожилую среду, но для меня это не больше, чем просто попытка что-то кому-то доказать с его стороны. Если придут все мои девочки, то Катя бы не смогла отбиться от них. Они бы просто ее уничтожили. Катя знает, что я человек публичный. Интерес со стороны дам молодежного возраста ко мне есть. Мне не хочется Катю расстраивать. Катя — страдающий человек. У нее алкоголизм и мания. В этом ее проблема», — сказал Солнцев, слова которого приводит портал Dni.ru.

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«Я очень люблю Катю»: Солнцев не бросит пожилую жену на произвол судьбы
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