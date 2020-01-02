Галкин провел новогодний вечер за просмотром концерта Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он вместе с шестилетним сыном Гарри смотрит «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой. При этом сын юмориста лежит на полу и внимательно наблюдает, как выступает его звездная мама.

Напомним, что «Тот самый концерт» в декабре 2019 года активно показывали во многих российских кинотеатрах. Запись была сделана во время выступления Примадонны отечественной эстрады в апреле в Кремлёвском дворце. Там звезда выступила в честь своего семидесятилетия.

больше по теме Лиза и Гарри Галкины в стихах поздравили родителей с наступающим Новым годом В замке Примадонны царит праздничная атмосфера.

Кстати, в прошлом году Алла Пугачёва дала еще один концерт. Он состоялся в начале ноября в Минске. Как известно, у Пугачевой очень трепетное отношение к этой стране. Ее родственники из Белоруссии. Правда, президент страны Александр Лукашенко на концерте не присутствовал. Он в это время находился в зарубежной поездке.

Выступление Аллы Пугачёвой в столице Белоруссии прошло при почти двадцати тысячах зрителей. Позже она сказала, что раньше восьмидесяти лет на сцене ее увидеть фанатам не удастся.