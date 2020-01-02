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Наташа Королева взбудоражила Крекшино безудержными песнями в огороде

Импровизированное выступление поддержал артист Владимир Винокур.

Наташа Королева взбудоражила Крекшино безудержными песнями в огороде
Наташа Королева. Фото Global look press

Наташа Королева весело проводит новогодние каникулы на своей даче в Крекшино. Этот поселок располагается недалеко от Москвы и слывет своей дорогой недвижимостью. Дом певицы — тоже не самый дешевый, по данным «Экспресс-газеты», его стоимость — приблизительно 1 млн долларов.

Здесь Наташа отмечает самые знаковые события в своей жизни. Летом в Крекшино она шумно отпраздновала 16-летие брака с Тарзаном, пригласив огромное количество гостей и тамаду. И, конечно же, певица порадовала друзей и соседей собственным пением.

Повезло жителям Крекшино и на новогодние каникулы. Наташа не стала изменять себе и пригласила на свою дачу знаменитостей, устроив в собственном огороде импровизированный концерт. Выступление Королевой поддержал сам Владимир Винокур, исполнив с ней дуэтом песню «Мой Дед Мороз».

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Наташа Королева взбудоражила Крекшино безудержными песнями в огороде
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