НОВОСТИ

«Не многим подвластно, а многим хотелось бы»: Волочкова заткнула злопыхателей

Сложно представить человека, который ни раз не видел шпагат танцовщицы. Ведь звезда демонстрирует его при любом удобном случае.

«Не многим подвластно, а многим хотелось бы»: Волочкова заткнула злопыхателей
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Многие критикуют балерину Анастасию Волочкову. Хейтеры называют ее однообразной и лишенной фантазии, так как она везде предстает в одной и той же позе.

На этот раз светская львица решила ответить злопыхателям. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором обратилась к ненавистникам. Конечно, на фото Волочкова снова запечатлена на шпагате. Из одежды на ней лишь розовый мини-бикини, который едва прикрывает интимные зоны. Дополнили образ солнцезащитные очки и морская фуражка.

По словам знаменитости, в отличие от многих, она чувствуют себя прекрасно после новогодней ночи. Она наслаждается теплым морем, ярким солнцем, прекрасной компанией и роскошной яхтой в Таиладнде.

«А тем, кому я не даю покоя, хочу посоветовать хоть попробовать растянуть связки на ногах, чтобы достичь такой эстетики и красоты (а это не просто)… Ну, а когда гадости начнете строчить, сделайте как я… Не многим подвластно, а многим хотелось бы.. Не коряво, а стройно… Не перестану радовать вас моими блистательными шпагатами… И не только», — заявила Анастасия.

Также Волочкова рекомендует женщинам начать удивлять своих возлюбленных. Не только искренностью и добротой, но и растяжкой во время близости. Тем не менее не стоит забывать и о себе, о своей самодостаточности и карьере.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Волочкова последние новостиВолочкова отпускволочкова шпагатНастя Волочкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не многим подвластно, а многим хотелось бы»: Волочкова заткнула злопыхателей
Интересно?
Поделись с друзьями: