«Не многим подвластно, а многим хотелось бы»: Волочкова заткнула злопыхателей

Сложно представить человека, который ни раз не видел шпагат танцовщицы. Ведь звезда демонстрирует его при любом удобном случае.

Многие критикуют балерину Анастасию Волочкову. Хейтеры называют ее однообразной и лишенной фантазии, так как она везде предстает в одной и той же позе.

На этот раз светская львица решила ответить злопыхателям. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором обратилась к ненавистникам. Конечно, на фото Волочкова снова запечатлена на шпагате. Из одежды на ней лишь розовый мини-бикини, который едва прикрывает интимные зоны. Дополнили образ солнцезащитные очки и морская фуражка.

По словам знаменитости, в отличие от многих, она чувствуют себя прекрасно после новогодней ночи. Она наслаждается теплым морем, ярким солнцем, прекрасной компанией и роскошной яхтой в Таиладнде.

«А тем, кому я не даю покоя, хочу посоветовать хоть попробовать растянуть связки на ногах, чтобы достичь такой эстетики и красоты (а это не просто)… Ну, а когда гадости начнете строчить, сделайте как я… Не многим подвластно, а многим хотелось бы.. Не коряво, а стройно… Не перестану радовать вас моими блистательными шпагатами… И не только», — заявила Анастасия.

Также Волочкова рекомендует женщинам начать удивлять своих возлюбленных. Не только искренностью и добротой, но и растяжкой во время близости. Тем не менее не стоит забывать и о себе, о своей самодостаточности и карьере.