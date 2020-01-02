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Потап и Настя Каменских примут участие в семейном «Голосе»

Музыкант сообщил радостную новость для своих поклонников.

Потап и Настя Каменских примут участие в семейном «Голосе»
Потап и Каменских будут месте участвовать в "Голосе"/http://globallookpress.com/

Музыкант Потап сообщил на своей страничке в Instagram, что вместе с женой певицей Настей Каменских будет участвовать в украинской версии шоу «Голос». «Слышали новости. Мы теперь на «Голос» вдвоем. С моей любимой женой Настечкой. Начинается семейный «Голос», — заявил Потап и опубликовал совместную фотографию с супругой. На кадре они сидят в креслах и одновременно давят на красную кнопку.

Отметим, что свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в прошлом году. Звезды на протяжении долгого времени скрывали свои близкие отношения. Как известно, от предыдущего брака у Потапа есть сын.

Многие после торжества считали, что знаменитости специально устроили свадьбу ради собственного пиара. Впрочем, дальнейшие события показали, что свадьба Потапа и Насти Каменских была самая настоящая.

Потап в последнее время чуть ли не в ежедневном режиме признается в любви своей второй половинке. Каменских также достаточно часто в соцсетях рассказывает, как ей хорошо рядом с любимыми человеком.

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Потап и Настя Каменских примут участие в семейном «Голосе»
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