«Мужчинам тяжеловато»: Волочкова показала содержимое холодильника

Балерина придерживается правильного питания. Ведь ей, в силу профессии, особенно важно следить за фигурой.

Анастасия Волочкова решила продемонстрировать своим поклонникам, из чего состоит ее ежедневный рацион питания. Поэтому танцовщица публиковала видео на своей странице в социальной сети Instagram, на котором показала содержимое своего холодильника.

Несмотря на то что артистка сейчас на отдыхе, она себя не балует вредной пищей. Анастасия продолжает строго придерживаться своего плана питания.

«Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здорово на частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым маслом и соевым соусом — и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким рационом. Зато все худеют», — поделилась светская львица.

Также во время записи ролика балерина отметила, что специально проснулась пораньше. Пока все спали, она приготовила вкусный завтрак.

«Хозяюшка!» — похвалила сама себя Волочкова.

Фолловеры тем временем не упустили шанса в очередной раз насолить звезде. Они отметили, что содержимое холодильника Анастасии никому не интересно. «Зачем вы показываете свой холодильник? Был бы с вами рядом любимый мужчина, содержимое холодильника было бы другим, и вообще, зачем вам холодильник на отдыхе, там все приносят… » — недоумевает критик.