НОВОСТИ

«Мужчинам тяжеловато»: Волочкова показала содержимое холодильника

Балерина придерживается правильного питания. Ведь ей, в силу профессии, особенно важно следить за фигурой.

«Мужчинам тяжеловато»: Волочкова показала содержимое холодильника
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова решила продемонстрировать своим поклонникам, из чего состоит ее ежедневный рацион питания. Поэтому танцовщица публиковала видео на своей странице в социальной сети Instagram, на котором показала содержимое своего холодильника.

Несмотря на то что артистка сейчас на отдыхе, она себя не балует вредной пищей. Анастасия продолжает строго придерживаться своего плана питания.

«Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здорово на частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым маслом и соевым соусом — и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким рационом. Зато все худеют», — поделилась светская львица.

Также во время записи ролика балерина отметила, что специально проснулась пораньше. Пока все спали, она приготовила вкусный завтрак.

«Хозяюшка!» — похвалила сама себя Волочкова.

Фолловеры тем временем не упустили шанса в очередной раз насолить звезде. Они отметили, что содержимое холодильника Анастасии никому не интересно. «Зачем вы показываете свой холодильник? Был бы с вами рядом любимый мужчина, содержимое холодильника было бы другим, и вообще, зачем вам холодильник на отдыхе, там все приносят… » — недоумевает критик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочковаВолочкова отпускНастя Волочкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мужчинам тяжеловато»: Волочкова показала содержимое холодильника
Интересно?
Поделись с друзьями: