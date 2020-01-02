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«Хороший знак»: Путин впервые за шесть лет поздравил украинского президента

В канун Нового года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатива пошла от Владимира Зеленского.

«Хороший знак»: Путин впервые за шесть лет поздравил украинского президента
Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Лидеры стран обсудили плюсы заключения нового контракта по транзиту газа. Также Владимир Путин и Владимир Зеленский подняли вопрос о состоявшемся 29 декабря обмене пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом.

«Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых на Украине», — указывается в сообщении.

Удивительно то, что в процессе беседы политики также обменялись новогодними поздравлениями. Это шокировало общественность, ведь Путин не делал этого по отношению к главе Украины на протяжении шести лет.

Эксперты отметили, что поздравления президентов являются позитивной нотой. Свое мнение высказала и Ксения Собчак, которая несколько лет назад баллотировалась в президенты России.

«Хороший знак!»— отметила светская львица на своей странице в Telegram-канале «Кровавая барыня».

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«Хороший знак»: Путин впервые за шесть лет поздравил украинского президента
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