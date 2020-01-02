НОВОСТИ

Измотанный Аскер Бербеков урвал победу в шоу «Голос»

Завершился восьмой сезон музыкального шоу «Голос». По итогам голосования победителем стал Аскер Бербеков из команды Константина Меледзе.

Измотанный Аскер Бербеков урвал победу в шоу «Голос»
Бербеков Аскер. Фото: instagram.com/berbekovasker

Исполнитель набрал 66,1% голосов телезрителей. Молодой человек стал обладателем традиционной статуэтки, а также путевки в Турцию и одного миллиона рублей.

Музыкант признался, что планирует потратить приз на прогулки по Москве с приехавшим в гости братом. На вопрос от корреспондента «Комсомольской правды», а как же творчество, Аскер дал неожиданный ответ.

«Нет, сейчас надо пойти поспать!» — заявил Бербеков.

Напомним, молодой артист четыре раза пытался пробиться на проект. Но трижды ему не удавалось пройти кастинг вокального шоу. «Во время голосования стоял и думал: трижды на кастинге «Голоса» мне говорили «мы вам перезвоним», а теперь я в финале. Это удивительно для меня! И еще раз доказывает то, что идущий осилит дорогу. Не ломайтесь ни перед чем. Если упали — вставайте. Стучитесь в двери, будьте в себе уверены. Не самоуверенны, а уверены. Идите вперед,» — высказался Аскер.

Отметим, после скандала с дочерью певицы Алсу организаторы поменяли условия голосования. Согласно измененным правилам, с одного номера можно было голосовать по разу на каждом этапе финала — в сумме всего три раза. Кроме того, появилась двухфакторная аутентификация для подтверждения личности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бербеков аскерзвезда шоу "Голос"победительПрограмма "Голос"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Измотанный Аскер Бербеков урвал победу в шоу «Голос»
Интересно?
Поделись с друзьями: