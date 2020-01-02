Измотанный Аскер Бербеков урвал победу в шоу «Голос»

Исполнитель набрал 66,1% голосов телезрителей. Молодой человек стал обладателем традиционной статуэтки, а также путевки в Турцию и одного миллиона рублей.

Музыкант признался, что планирует потратить приз на прогулки по Москве с приехавшим в гости братом. На вопрос от корреспондента «Комсомольской правды», а как же творчество, Аскер дал неожиданный ответ.

«Нет, сейчас надо пойти поспать!» — заявил Бербеков.

Напомним, молодой артист четыре раза пытался пробиться на проект. Но трижды ему не удавалось пройти кастинг вокального шоу. «Во время голосования стоял и думал: трижды на кастинге «Голоса» мне говорили «мы вам перезвоним», а теперь я в финале. Это удивительно для меня! И еще раз доказывает то, что идущий осилит дорогу. Не ломайтесь ни перед чем. Если упали — вставайте. Стучитесь в двери, будьте в себе уверены. Не самоуверенны, а уверены. Идите вперед,» — высказался Аскер.

Отметим, после скандала с дочерью певицы Алсу организаторы поменяли условия голосования. Согласно измененным правилам, с одного номера можно было голосовать по разу на каждом этапе финала — в сумме всего три раза. Кроме того, появилась двухфакторная аутентификация для подтверждения личности.