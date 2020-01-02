«Дорвалась»: Хилькевич зажгла в компании дочери

Звезда сериала «Универ» в новогоднюю ночь не стала сидеть дома. Вместе с семьей она отправилась в Ходынский парк, где проходили народные гуляния и выступали звезды российского шоу-бизнеса.

Актриса Анна Хилькевич призналась, что просто обожает этот праздник и ажиотаж вокруг него. К слову, настроение у артистки действительно было на высоте. Она весело танцевала перед главной сценой парка под известный хит, укутанная в теплые вещи.

«Дорвалась до честного и такого народного праздника. Ну, как же я люблю вот это вот все! Ощущение праздника от макушки до пяток», — заявила светская львица.

На опубликованном на ее странице в Instagram видео Анна запечатлена вместе с дочерью Арианной, которая смеется, сидя у мамы на руках. Хилькевич, крепко прижав наследницу к себе, прыгает и танцует.

«В этом году мне было интересно до скольки выдержит Арианна — оказалось, что дочь в меня пошла — «пати» до утра ей тоже нравятся», — с юмором отметила звезда.

В конце Анна поздравила своих поклонников с наступившим Новым годом. Она пожелала им, чтобы у всех, наконец, случилось все, о чем мечтали.