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«События будут развиваться»: 77-летняя Вовк мечтает получить кольцо от жениха

Артистка заявила, что не выйдет замуж за Михаила Куницына, пока он не подарит ей заветное ювелирное украшение.

«События будут развиваться»: 77-летняя Вовк мечтает получить кольцо от жениха
Ангелина Вовк (Фото: Globallookpress.com)

Еще до наступления Нового 2020 года телеведущая заявила, что отметит этот семейный праздник в кругу близких друзей. В недавнем интервью 77-летняя Ангелина Вовк признался, что не испытывает недостатка в мужском внимании. Еще в середине декабря знаменитость подметила, что получила предложение руки и сердца от Михаила Куницына. При этом артистка уточнила, что пока еще находится в размышлении по поводу возможной свадьбы. Как пишет «Комсомольская правда», Ангелина Михайловна мечтает получить от жениха заветное ювелирное украшение — помолвочное кольцо. И без этого телеведущая отказывается выходить замуж.

«Пока Миша не купит мне кольцо — я за него замуж не пойду», — настаивает на своем Вовк.

Телеведущая Ангелина Вовк и Михаил Куницын
Ангелина Вовк призналась, что не выйдет замуж за Михаила Куницына пока он не подарит ей кольцо (Фото: Instagram.com/mikhail_kunitsyn_vinyl)

Примечательно, что Михаил Куницын моложе своей избранницы на двадцать семь лет. Значительная разница в возрасте мужчину не смущает. Однако сама Ангелина Михайловна утверждает, что пока относится к потенциальному возлюбленному скорее, как другу. Вместе с Михаилом телеведущая посещает различные светские мероприятия. Не так давно Вовк побывала на показе мод. Беседуя с журналистами, артиста подметила, что вполне комфортно ощущает себя в компании с Куницыным, заверив, что она не исключает вероятность того, что их отношения перейдут на новый уровень. Сам Михаил не оказывает давления на избранницу, считая, что Ангелина Михайловна должна сама определиться со своими чувствами.

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«События будут развиваться»: 77-летняя Вовк мечтает получить кольцо от жениха
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