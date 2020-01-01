«События будут развиваться»: 77-летняя Вовк мечтает получить кольцо от жениха

Артистка заявила, что не выйдет замуж за Михаила Куницына, пока он не подарит ей заветное ювелирное украшение.

Еще до наступления Нового 2020 года телеведущая заявила, что отметит этот семейный праздник в кругу близких друзей. В недавнем интервью 77-летняя Ангелина Вовк признался, что не испытывает недостатка в мужском внимании. Еще в середине декабря знаменитость подметила, что получила предложение руки и сердца от Михаила Куницына. При этом артистка уточнила, что пока еще находится в размышлении по поводу возможной свадьбы. Как пишет «Комсомольская правда», Ангелина Михайловна мечтает получить от жениха заветное ювелирное украшение — помолвочное кольцо. И без этого телеведущая отказывается выходить замуж.

«Пока Миша не купит мне кольцо — я за него замуж не пойду», — настаивает на своем Вовк.

Примечательно, что Михаил Куницын моложе своей избранницы на двадцать семь лет. Значительная разница в возрасте мужчину не смущает. Однако сама Ангелина Михайловна утверждает, что пока относится к потенциальному возлюбленному скорее, как другу. Вместе с Михаилом телеведущая посещает различные светские мероприятия. Не так давно Вовк побывала на показе мод. Беседуя с журналистами, артиста подметила, что вполне комфортно ощущает себя в компании с Куницыным, заверив, что она не исключает вероятность того, что их отношения перейдут на новый уровень. Сам Михаил не оказывает давления на избранницу, считая, что Ангелина Михайловна должна сама определиться со своими чувствами.