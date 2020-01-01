Ольга Дроздова без макияжа стала неузнаваемой

Несколько дней назад актерская семья Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой отметила серебряную свадьбу. Пара уже четверть века слывет в народе одной из самых образцовых в мире шоу-бизнеса. Во многом сохранению семьи способствуют жизненные взгляды и утверждения артиста.

Дмитрий Певцов известен тем, что придерживается канонов православной церкви, которые предписывают хранить верность жене и семье во что бы то ни стало. В их паре растет сын-подросток Елисей и уже взрослая приемная дочь Алена Деркач, которая работает вместе с ними в театральной студии Певцова.

На Новый год актер поздравил своих поклонников семейной открыткой, на которой он запечатлен на прогулке вместе со своим 12-летним наследником и красавицей-женой. Глядя на фото, совершенно невозможно поверить, что Ольге уже 54 года. В кадре актриса предстала без макияжа, отчего ее лицо стало неожиданно юным и свежим.