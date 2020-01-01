НОВОСТИ

Ольга Дроздова без макияжа стала неузнаваемой

Фото супруги в естественном образе показал поклонникам Дмитрий Певцов.

Ольга Дроздова без макияжа стала неузнаваемой
Ольга Дроздова. Фото Global look press.

Несколько дней назад актерская семья Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой отметила серебряную свадьбу. Пара уже четверть века слывет в народе одной из самых образцовых в мире шоу-бизнеса. Во многом сохранению семьи способствуют жизненные взгляды и утверждения артиста.

Дмитрий Певцов известен тем, что придерживается канонов православной церкви, которые предписывают хранить верность жене и семье во что бы то ни стало. В их паре растет сын-подросток Елисей и уже взрослая приемная дочь Алена Деркач, которая работает вместе с ними в театральной студии Певцова.

На Новый год актер поздравил своих поклонников семейной открыткой, на которой он запечатлен на прогулке вместе со своим 12-летним наследником и красавицей-женой. Глядя на фото, совершенно невозможно поверить, что Ольге уже 54 года. В кадре актриса предстала без макияжа, отчего ее лицо стало неожиданно юным и свежим.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ПевцовДмитрий Певцов и Ольга ДроздоваЕлисей ПевцовОльга ДроздоваПевцов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Дроздова без макияжа стала неузнаваемой
Интересно?
Поделись с друзьями: