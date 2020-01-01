Известный адвокат подал в суд на Собчак

Марк Фейгин подал иск о защите чести и достоинства в Хамовнический суд Москвы. Адвокат оскорбился некоторыми высказываниями Ксении Собчак и Анатолия Шария. Истец требует взыскать с журналистов несколько сотен тысяч рублей.

Анатолий Шарий в разговоре с журналистом издания «СтарХит» отметил, что не удивлен поведением Фейгина. Он заметил, что истец уже не является адвокатом и ему сейчас крайне нужен пиар, поэтому, дескать, ищет любого повода, чтобы обратиться в суд.

«Суммы обычно небольшие — 50-200 тысяч рублей. В принципе, мне не жалко — могу платить и называть его, как хочу», — сказал он.

Любопытно, что журналист не совсем понимает, какой именно эпизод оскорбил Марка Фейгина. Он предположил, что речь идет о YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», на котором он вместе с Ксенией нелицеприятно высказывался о нем.