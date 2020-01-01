«Как кола и ментос»: дочь Гузеевой представила своего возлюбленного

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова представила публике своего возлюбленного Алексея. Трогательный снимок с ним девушка разместила в своем блоге. «Мы как кола и ментос», — подписала его она.

больше по теме Дочь Гузеевой назвала основную причину ссор с мамой По словам Ольги Бухаровой, актриса на многое слишком остро реагирует.

Известно, что при соединении шипучего напитка и мятного леденца начинается сильное бурление жидкости. Так что, судя по всему, личная жизнь у пары бьет ключом, а эмоции в их отношениях зашкаливают.

Девушка уже давно живет со своим молодым человеком, однако никогда не демонстрировала их отношения на людях. И вот, видимо, час на стал. По сегодняшним временам это можно расценивать, как определенный жизненный этап.

Ранее Ольга признавалась, что влюбилась в Алексея практически с первого взгляда, увидев его на вечеринке. Известно, что парень занимается веб-дизайном, а сама она преподает английский. В будущем пара планирует открыть общий бизнес, основав собственный бренд.