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Маленькая трагедия: Лазарев не успел загадать желание на Новый год

Певец верит в то, что под бой курантов происходит чудо.

Маленькая трагедия: Лазарев не успел загадать желание на Новый год
Сергей Лазарев Фото Global look press

Многие российские звезды верят в чудеса, которые свершаются в новогоднюю ночь. Например, Мария Кожевникова каждый год под бой курантов пишет желание на бумаге, поджигает ее и выпивает этот пепел вместе с шампанским. И все ради того, чтобы ее заветная мечта осуществилась.

Актриса признается, что в последнее время чаще загадывает здоровья и добра своим близким, чем какие-то материальные вещи.

Делает это и Эвелина Бледанс, причем шампанское она предпочитает именно «Советское». В этом году звезда улетела на Новый год в Таиланд, но даже туда взяла традиционный напиток россиян.

Любит загадывать желания под бой курантов и Сергей Лазарев. Однако в этом году, увы, ему не удалось это сделать. Певец просто-напросто немного опоздал. Известие о том, что загадывать желание уже поздно, Сергей воспринял довольно эмоционально. Впрочем, вскоре он вспомнил, что на Земле существует не один часовой пояс и приблизиться к мечте можно в другое время.

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Маленькая трагедия: Лазарев не успел загадать желание на Новый год
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