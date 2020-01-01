«В образе!»: 4-летняя дочь Николаева очаровала поклонников артистизмом

4-летняя наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой очаровала Сеть. Жена композитора поделилась в своем блоге видеопоздравлением от маленькой Вероники, которое не смогло оставить равнодушным ни одного зрителя.

больше по теме Орбакайте назвала четырехлетнюю дочь Николаева «ангелочком» Певец поделился трогательными фото с подросшей наследницей.

В кадре малышка произносит довольно простую фразу: «С Новым годом, девочки! С Новым годом, мальчики!» Но делает она это с таким актерским мастерством, вкладывая в каждое слово невероятный смысл и выражение, что автоматически вызывает улыбку и чувство умиления.

«В образе!» — заметил один из подписчиков Юлии Проскуряковой. «Конечно! Она же Эльза, понимаете?» — ответила жена Николаева, раскрыв секрет сказочного вида девочки.

Напомним, на Новый год Игорь Николаев получил неожиданный подарок от президента — звание народного артиста. Одной из первых на это радостное известие отреагировала мама Наташи Королевой. Она обратилась к зятю с теплыми словами.