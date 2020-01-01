«Игорек, гордимся!»: мама Королевой обратилась к бывшему зятю

31 декабря президент Владимир Путин наградил Игоря Николаева званием народного артиста. Кроме него правительство отметило телеведущую Ангелину Вовк и музыканта Сергея Жилина.

больше по теме Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами России Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Композитор не скрыл своей радости. Получив приятное известие, он тут же опубликовал в своем блоге восторженный пост об этом. В числе близких людей, которые тепло поздравили Игоря Николаева с заслуженной наградой, оказалась его бывшая теща Людмила Порывай.

«Игорек, поздравляю! Правда, ты «народного» заслужил у народа, лет 30… Так держать! Гордимся!» — написала она в блоге Николаева.

Звезду также поддержали Олег и Марина Газмановы, Кристина Орбакайте, Марина Юдашкина, Наталья Подольская, Леонид Агутин, Марк Тишман, Валерий Сюткин, Юлия Савичева и другие представители российского шоу-бизнеса.