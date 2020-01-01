НОВОСТИ

«Игорек, гордимся!»: мама Королевой обратилась к бывшему зятю

Игорю Николаеву перед Новым годом дали звание народного артиста.

«Игорек, гордимся!»: мама Королевой обратилась к бывшему зятю
Игорь Николаев. Фото Global look press.

31 декабря президент Владимир Путин наградил Игоря Николаева званием народного артиста. Кроме него правительство отметило телеведущую Ангелину Вовк и музыканта Сергея Жилина.

Композитор не скрыл своей радости. Получив приятное известие, он тут же опубликовал в своем блоге восторженный пост об этом. В числе близких людей, которые тепло поздравили Игоря Николаева с заслуженной наградой, оказалась его бывшая теща Людмила Порывай.

«Игорек, поздравляю! Правда, ты «народного» заслужил у народа, лет 30… Так держать! Гордимся!» — написала она в блоге Николаева.

Звезду также поддержали Олег и Марина Газмановы, Кристина Орбакайте, Марина Юдашкина, Наталья Подольская, Леонид Агутин, Марк Тишман, Валерий Сюткин, Юлия Савичева и другие представители российского шоу-бизнеса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь НиколаевИгорь Николаев последние новостиЛюдмила ПорывайНаташа КоролеваНовости googleсемья Игоря Николаева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Игорек, гордимся!»: мама Королевой обратилась к бывшему зятю
Интересно?
Поделись с друзьями: