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«Не могу свыкнуться с ее уходом»: Порошина до сих пор скорбит по маме

Наталья Красноярская ушла из жизни в апреле, ей было 70 лет.

«Не могу свыкнуться с ее уходом»: Порошина до сих пор скорбит по маме
Мария Порошина (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Порошина не скрывает: она до сих пор скорбит по ушедшей из жизни мамы. Наталья Красноярская скончалась весной 2019 года. В марте женщину экстренно госпитализировали в одну из больниц. По словам актрисы, она даже не допускала мысли о летальном исходе. Экс-возлюбленная Гоши Куценко верила, что ее мама сможет побороть недуг и вернется к прежнему образу жизни. Однако спасти свою пациентку медикам не удалось. Наталья скончалась в возрасте 70 лет. Произошедшее стало серьезным испытанием для Порошиной. Ведь только в январе она родила пятого ребенка — долгожданного сына Андрея. А уже спустя три месяца из жизни ушла ее мама.

По словам Марии, на протяжении всей беременности она ходила в оперу, наслаждаясь декретным отпуском. Актриса подметила, что ее сынишке очень нравится петь. Малыш в отличие от своих сестренок растет очень спокойным. На попечении знаменитости, помимо Андрея, находятся дочки от бывшего мужа Ильи Древнова: четырнадцатилетняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Актриса очень жалеет о том, что ее покойная мама не видит, как растут ее внуки.

«Я до сих пор не могу свыкнуться с ее уходом. Она столько еще могла бы сделать хорошего для всех! Мне мамы очень не хватает. И моим дочкам тоже», — приводит 7days слова Марии Порошиной.

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дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаМария Порошина
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«Не могу свыкнуться с ее уходом»: Порошина до сих пор скорбит по маме
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