«Не могу свыкнуться с ее уходом»: Порошина до сих пор скорбит по маме

46-летняя Мария Порошина не скрывает: она до сих пор скорбит по ушедшей из жизни мамы. Наталья Красноярская скончалась весной 2019 года. В марте женщину экстренно госпитализировали в одну из больниц. По словам актрисы, она даже не допускала мысли о летальном исходе. Экс-возлюбленная Гоши Куценко верила, что ее мама сможет побороть недуг и вернется к прежнему образу жизни. Однако спасти свою пациентку медикам не удалось. Наталья скончалась в возрасте 70 лет. Произошедшее стало серьезным испытанием для Порошиной. Ведь только в январе она родила пятого ребенка — долгожданного сына Андрея. А уже спустя три месяца из жизни ушла ее мама.

По словам Марии, на протяжении всей беременности она ходила в оперу, наслаждаясь декретным отпуском. Актриса подметила, что ее сынишке очень нравится петь. Малыш в отличие от своих сестренок растет очень спокойным. На попечении знаменитости, помимо Андрея, находятся дочки от бывшего мужа Ильи Древнова: четырнадцатилетняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Актриса очень жалеет о том, что ее покойная мама не видит, как растут ее внуки.