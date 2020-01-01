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Звездный конфуз: Лонгория переборщила с фотошопом, замазав себе пупок

Публикуя в Stories свежее пляжное селфи, «отчаянная домохозяйка» не заметила допущенного ею ляпа.

Звездный конфуз: Лонгория переборщила с фотошопом, замазав себе пупок
Ева Лонгория (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Ева Лонгория порадовала поклонников свежим пляжным селфи в Stories. Актриса из телесериала «Отчаянные домохозяйки» решила продемонстрировать в кадре подтянутую фигуру. В июне 2018 года американка впервые стала мамой. Она родила первенца — сына Сантьяго Энрике Бастона — от мексиканского бизнесмена. В кадре знаменитость позирует в бикини, придерживая на голове бейсболку. Актриса не стала снимать солнезащитных очков, похваставшись ровным загаром.

При этом, публикуя в микроблоге фото в купальнике, Лонгория не обратила внимание на допущенный ею ляп. Знаменитость переборщила с фотошопом, замазав себе пупок. Судя по всему, Ева перестаралась с ретушью в попытках визуально уменьшить талию.

Актриса Ева Лонгория
Ева Лонгория переборщила с фотошопом, замазав себе пупок (Фото: Instagram.com/evalongoria)

К слову, в беседе с поклонниками об использовании фотокорректоров говорила и супруга актера Кирилла Сафонова, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева. Певица ответила на критику хейтеров, указавших на то, что на снимках она якобы выглядит значительно старше своих лет. Артистка пояснила, что пользователи Instagram настолько привыкли к обилию фотошопа, что отсутствие ретуши и фильтров кажется им чем-то неестественным.

«Привыкли к обилию ненатуральности и фотошопа в Инстаграме, вот и кажется, что человек натуральный выглядит старше», — отметила певица.

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Тэги:

Ева Лонгориязабавная историяНовости googleобвинения в фотошопе
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Звездный конфуз: Лонгория переборщила с фотошопом, замазав себе пупок
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