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Виторган и Нинидзе встретили Новый год в уютной деревеньке

Пара просто светится от счастья, наслаждаясь обществом друг друга.

Виторган и Нинидзе встретили Новый год в уютной деревеньке
Максим Виторган. Фото Global look press

Максим Виторган и Нино Нинидзе в преддверии Нового года публично признались в любви друг другу. Произошло это вполне современно, при помощи Instagram.

Оба артиста поблагодарили уходящий год за то, что он их свел вместе. И оба признались, что готовы двигаться в своих отношениях дальше. Что это будет – покажет время. А пока счастливая пара уехала в какую-то российскую заснеженную глухомань, чтобы насладиться обществом друг друга.

Максим в stories Instagram продемонстрировал видео, на котором он с Нино мило дурачится, посмеиваясь над кулинарными талантами девушки. Молодые люди невероятно счастливы и откровенно влюблены.

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Виторган и Нинидзе встретили Новый год в уютной деревеньке
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