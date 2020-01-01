61-летний Малинин увез жену Эмму и младших детей на Пхукет

Новогодние каникулы 61-летний Александр Малинин решил провести в Таиланде. Эстрадный исполнитель увез жену Эмму и младших детей на Пхукет. Компанию звездным родителям в поездке составили 19-летние двойняшки Фрол и Устинья. На личной страничке в Instagram певец опубликовал отчётный снимок, на котором он позировал вместе с семьей. Народный артист России не забыл поздравить поклонников с Новым 2020 годом, пожелав верным почитателям счастья и процветания.

Эмма Малинина позировала в кадре в серебристом наряде, украшенном пайетками. В то время как ее дочь отдала предпочтение вечернему платью в пол. Отец Устиньи, как, впрочем, и ее брат Фрол, примерил белую сорочку в сочетании с брюками. Ранее в одном из интервью возлюбленная музыканта заявила, что как только двойняшки появились на свет, их с мужем старшие наследники — у Александра Николаевича есть сын Никита от Инны Курочкиной, а у Эммы на момент знакомства с будущим супругом подрастал сын Антон — сразу выбрали себе любимчиков.

Так, Никита с первых дней привязался к маленькой сестренке. Юноша всегда опекал Устинью. В то время как о новорожденном Фроле заботился пасынок Александра Малинина Антон. К первенцу супруги певец всегда относился, как к собственному сыну, считая мальчика родным.