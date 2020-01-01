Платон, мама и Костя: Собчак отметила Новый год в тесном семейном кругу

Ксения Собчак, в отличие от многих звезд, не поехала на Новый год в теплые страны. И не стала работать на одном из корпоративов. А полностью посвятила этот праздник своим самым близким людям.

2020-й год она встретила в компании с сыном Платоном, мамой Людмилой Нарусовой и мужем Константином Богомоловым. Трогательные семейные кадры светская львица показала в своем блоге.

Судя по видео, звезда «Дома-2» провела Новый год практически как каждый второй россиянин. Семья накрыла стол, включила старое советское кино, а Людмила Нарусова в образе Снегурочки попросила внука Платона рассказать стихотворение про мышку. Видимо, в честь года Крысы.