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Не пугайте понтифика: Папа Римский ударил женщину по руке

Поклонница слишком активно проявляла свое внимание к главе католической церкви.

Не пугайте понтифика: Папа Римский ударил женщину по руке
Папа Римский. Фото Global look press

В канун Нового года Папа Римский традиционно вышел к верующим в столице Италии. Глава католической церкви под пристальным вниманием охранников здоровался с прихожанами, вышедшими к нему на площадь Святого Петра, протягивая через ограждение руку.

Однако одна из женщин решила по какой-то причине не отпускать понтифика. Она с силой схватила ладонь Папы и притянула к себе. Святой отец, откровенно напугавшись, начал кричать на нее: «Эй! Эй!». И, поскольку реакции не последовало, начал нервно бить ее по руке, пытаясь вырваться из хватких женских оков. Тут и охрана сообразила, что стоит вмешаться, отстранив нарушительницу спокойствия.

Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом Mash, женщина что-то пыталась сказать понтифику, даже, когда он направился прочь от нее, она продолжала тараторить ему какие-то слова вслед. Однако Папа гордо ушел от обидчицы, ни разу не обернувшись.

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Не пугайте понтифика: Папа Римский ударил женщину по руке
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