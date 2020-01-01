«Сын!»: у актера Евгения Пронина на Новый год родился ребенок

У актера Евгения Пронина и продюсера кинокомпании «Викинг» Кристины Арустамовой 31 декабря родился ребенок. Радостной вестью счастливый отец поспешил поделиться в своем блоге.

«Сын! Гарри Пронин! 31 декабря! Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и новая жизнь!» — написал он.

На фото в Instagram звезда сериалов «Разведчицы», «Классные мужики» и «Небо в огне» схватился за голову, будто не может поверить в чудо. А по дороге домой мужчина в буквальном смысле визжал от счастья в своей машине и громко пел под музыку из радиоприемника. Этими эмоциональными кадрами актер поделился в stories Instagram.

Отметим, что актеру уже 39 лет и это первый его ребенок. Женат на Кристине Евгений всего один год, а познакомились они три года назад на Неделе моды.