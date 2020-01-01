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Дочь Маликова на Новый год осуществила давнюю мечту – уехала в Казахстан

Стефания наслаждается красотой местных гор.

Дочь Маликова на Новый год осуществила давнюю мечту – уехала в Казахстан
Стеша Маликова. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

У каждого есть мечта, была она и у дочери Дмитрия Маликова 19-летней Стефании. И она явно отличалась от чаяний многих современных девушек. Телеведущая канала «Ю», оказывается, давно хотела побывать в братском Казахстане! И на Новый год она это сделала.

Своей радостью девушка поделилась в личном блоге. Запечатлевшись на фоне заснеженных гор Алатау, Стеша написала: «Идеальное первое января! Казахстан, Алматы. Такая мощная земля и светлая энергия». Девушка заметила, что здесь живут удивительно гостеприимные и улыбчивые люди. В ее планах – дальнейшее покорение неизведанного мира.

«Следующая поездка моей мечты – Лапландия и Кения», — написала она.

Кстати, в бывшую столицу Казахстана Стеша приехала не одна. Компанию девушке составил отец Дмитрий Маликов и мама Елена Изаксон.

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Дочь Маликова на Новый год осуществила давнюю мечту – уехала в Казахстан
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