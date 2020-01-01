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«Пусть погуляет, деньги есть!»: Миро посоветовала Пелагее не выходить замуж

Светская львица высказалась о личной жизни бывшей возлюбленной хоккеиста Ивана Телегина.

«Пусть погуляет, деньги есть!»: Миро посоветовала Пелагее не выходить замуж
Пелагея и Иван Телегин (Фото: Globallookpress.com)

Ранее на личной страничке в Instagram 33-летняя исполнительница романсов и народных песен подтвердила расставание с хоккеистом Иваном Телегиным. Пелагея прожила в браке со спортсменом три года. За это время артистка успела побывать в декрете — она родила дочку Таисию. По словам певицы, она искренне надеется на то, что им удастся сохранить дружеские отношения с бывшим мужем ради их общего ребенка.

Блогер Лена Миро в своем микроблоге прокомментировала известие о том, что Пелагея разошлась с 27-летним возлюбленным. Светская львица подметила, что ведущий вокального проекта «Голос» на Первом канале Дмитрий Нагиев уже пожелал девушке наладить личную жизнь. Однако сама Миро полагает, что артистке не стоит в ближайшем будущем выходить замуж. Елена посоветовала певице насладиться свободой вместо того, чтобы снова заявлять о себе на ярмарке невест.

«Особенных женщин нет. Есть мужики, которые изменяют, и есть мужики, которые не изменяют. Дело не в женщине, а в моральном компасе мужчины», — заявила Миро.

По словам блогера, Пелагея вполне состоятельная женщина, к тому же у певицы есть дочь. В связи с этим, светская львица назвала «идиотизмом чистой воды» стремление общественности подтолкнуть артистку к новому роману.

«Это такая дремучесть, что я даже не знаю, что и сказать… Пелагее мужика нового не надо. Пусть погуляет, повеселится. Деньги есть. Дочка есть. Вот зачем ей мужик?!» — вопрошает Елена.

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«Пусть погуляет, деньги есть!»: Миро посоветовала Пелагее не выходить замуж
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