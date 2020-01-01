Федор Бондарчук рассказал, когда отпадет необходимость в «живых» актерах

Актер и режиссер Федор Бондарчук высказался насчет теории, что рано или поздно в кинематографе отпадет необходимость в «живых» актерах. Некоторые эксперты в этом, кстати, уверены. По его словам, в конце двухтысячных годов была первая бурная дискуссия о замене «живых» персонажей. Тогда на экраны вышла картина «Беовульф» Роберта Земекиса. В ней были использованы технологии захвата движения и компьютерный видеоряд.

Как сказал Бондарчук, американская гильдия актеров планировала устроить забастовку. Все понимали, чем это может грозить для тысяч звезд кинематографа в будущем. Сам Бондарчук, по собственному признанию, до определенного момента всерьез к этому не относился. Он всегда считал, что никакая «цифра» не заменит глаза актера, его душу. Однако недавно он посмотрел сериал «Любовь, смерть и роботы» и поймал себя на мысли, что стал сочувствовать цифровым героям.

Режиссер привел любопытную, правда, выдуманную историю. Режиссер Григорий Константинопольский якобы хотел получить в свою картину звезду-бота Игоря Верника. «Живые» артисты в кино уже к тому времени не играют. Константинопольский, которому не хватало денег, купил азиатскую подделку Верника. В итоге Верник в его картине выглядит как актер Верник, но при этом говорит по-китайски.

«Актёр создаёт определённые ролевые модели не только на экране, но и в реальной жизни — соцсети позволяют нам следить за его поступками, сопереживать, рождают желание подражать ему», — философски подметил Федор Бондарчук, слова которого приводит «АиФ».