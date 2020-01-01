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Алина Загитова оттолкнула фанатку на автограф-сессии

Олимпийская чемпионка с трудом скрывала раздражение во время общения с поклонниками.

Алина Загитова оттолкнула фанатку на автограф-сессии
Загитова оттолкнула фанатку/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова оттолкнула одну из фанаток, которая подошла к ней за автографом. Звезде фигурного катания не понравилась, что девушка захотела ее обнять. Неприятный инцидент случился во время автограф-сессии. Фигуристка сейчас участвует в популярном шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», сообщает «Чемпионат».

Между тем фанаты фигуристки и поклонники звезды разделились на да лагеря. Одни считают, что спортсменке нужно научиться контролировать свои эмоции. Вторые отмечают, что девушка была слишком назойливой. Если обниматься с каждым фанатом, то никакой энергии не останется. Часть фанатов считают, что Загитова просто устала от такого давления. Девушке всего 17 лет.

Напомним, что не так давно Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Она пропустила чемпионат страны по фигурному катанию. Кроме того, из-за этого она не поедет на чемпионаты мира и Европы. Честь страны на этих турнирах будут защищать призеры российского первенства.

Поклонники фигуристки считают, что Алина Загитова еще вернется на лед и докажет, что ее рано списывают со счетов. А вот некоторые эксперты уверены, что олимпийская чемпионка в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Тягаться и выступать на равных с более молодыми соперницами ей сейчас просто не под силу.

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Алина Загитова оттолкнула фанатку на автограф-сессии
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