Заворотнюк поблагодарила всех россиян за поддержку и молитвы

Актриса передала большой привет всем, кто за нее переживал.

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, впервые за долгое время появилась новая запись. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» поблагодарила всех россиян за поддержку, молитвы и тепло, которое они ей подарили за последние месяцы. Кроме того, актриса пожелала всего самого наилучшего всем россиянам и их близким: добра, здоровья и благополучия.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что у актрисы не все в порядке со здоровьем. Многие журналисты в погоне за сенсациями даже писали, что дни звезды сочтены. Однако все оказалось не так страшно.

больше по теме Дочь Анастасии Заворотнюк посетила ледовый спектакль с участием отчима Анна выложила в Сеть видеозапись, как на льду кружатся Петр Чернышев и Татьяна Навка.

Сейчас, по неподтвержденной родными информации, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Там ей оказывают самую современную помощь.

Между тем супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев, в последнее время активно выступает. Вместе с Татьяной Навкой он участвует в ледовых спектаклях. Не так давно фигурист после представления показал публике дочь Милу. Она родилась в звездной семье чуть больше года назад.