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«Когда только узнала»: в семье Андрея Малахова ожидается прибавление

Супруга телеведущего Наталья Шкулева намекнула на вторую беременность.

«Когда только узнала»: в семье Андрея Малахова ожидается прибавление
Наталья Шкулева и Андрей Малахов. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Андрей Малахов может стать отцом во второй раз. В семье телеведущего, судя по всему, вновь ожидается пополнение. На это намекнула супруга Андрея Наталья Шкулева в личном микроблоге в Instagram. 39-летняя бизнесвумен разместила теплый кадр из семейного архива, на котором супруг заботливо придерживает любимую женщину за подбородок.

«Когда только узнала, что… Мечты сбываются», — сопроводила она кадр интригующей подписью.

Подписчики Шкулевой практически сразу же догадались, о чем идет речь, и стали спешно поздравлять семью с прибавлением. «Если вы узнали, что беременна. То рада за вас. С наступающим Новым годом», «Ребенок будет?», «Беременна? Ура, поздравляем», — писали они.

Напомним, у Андрея и Натальи уже есть сын Александр. Мальчик появился на свет в 2017 году. О ребенке Андрей предпочитает не рассказывать и не публикует его снимки в соцсетях.

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«Когда только узнала»: в семье Андрея Малахова ожидается прибавление
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