«Верим, что все загаданное – сбудется»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым годом. Первыми обращение президента по устоявшейся традиции увидели анадырцы и петропавловцы – там 2020 год наступил в 15 часов по Москве.

В торжественной речи президент отметил, что страна находится на пороге третьего десятилетия XXI века. Люди живут в бурное и противоречивое время, однако каждый из нас, по убеждению политического лидера, должен сделать все, чтобы страна развивалась успешно.

«Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. Наши личные планы неотделимы от России. От личного вклада каждого из нас зависит будущее нашей страны, наших детей. Наше единство – основа достижения любых, даже самых высоких целей», — высказался он.

Президент также подметил, что, несмотря на обилие дел и задач, главной вещью в жизни является теплота человеческих отношений. Настоящим волшебством новогоднего праздника Путин назвал яркие, эмоциональные порывы и стремление позаботиться о своих близких, уделить им должное внимание.

«Праздник открывает в людях лучшие черты. Светлые, новогодние чувства живут в нас с детства и возвращаются каждый год, когда мы обнимаем родителей и готовим сюрпризы для внуков. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселятся в вашем доме, помогут преодолеть все трудности!» — призвал он.