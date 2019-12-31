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Рита Дакота пострадала в аварии с автобусом

Певица получила в ДТП незначительные повреждения.

Рита Дакота пострадала в аварии с автобусом
Дакота попала в ДТП/http://globallookpress.com/

Певица Рита Дакота угодила в дорожно-транспортное происшествие. Исполнительница ехала в салон красоты, когда в такси, в котором она находилась, врезался автобус. Как отметила звезда, сначала она даже не поняла, что случилось. Позже почувствовала боль в области шеи и спины.

Примечательно, что из-за аварии Дакота не стала менять свои планы. Она поехала в салон красоты. Там звезда сделала маникюр и подкрасила волосы. Травмы оказались, к счастью, несерьезными.

Исполнительница также рассказала, что ее отец впервые уезжает один в отпуск на реабилитацию. Как известно, папа Риты Дакоты долгое время лечился от алкогольной зависимости. Новый год он встретит в столице Белоруссии Минске. Также она сообщила, что ее отец нашел работу. После Нового года он выйдет на нее, сообщает «СтарХит».

Добавим, что в 2018 году Рита Дакота объявила, что разводится со своим супругом музыкантом Владом Соколовским. У них, как известно, есть совместный ребенок – дочь Мия. Сейчас в ее жизни есть мужчина. Правда, кто он такой, исполнительница хранит в тайне.

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БелоруссияВлад СоколовскийНовости googleРита Дакота
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Рита Дакота пострадала в аварии с автобусом
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