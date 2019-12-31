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«Много поводов для радости!»: Кожевникова озвучила итоги 2019-го

Актриса пообещала, что новый год станет еще лучше, чем уходящий.

«Много поводов для радости!»: Кожевникова озвучила итоги 2019-го
Мария Кожевникова. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Если не подвести итоги — год прошел, считай, что зря. Такой точки зрения придерживаются большинство звезд шоу-бизнеса и Мария Кожевникова не отстает от коллег ни на шаг. В своем официальном Instagram актриса похвалилась своими успехами в 2019 году.

Мария назвала год крысы своим и пообещала, что 2020 будет продуманным и конструктивным. Также Мария пообещала себе и подписчикам, что в следующем году она непременно попробует что-то новое, ведь крысы известны своим умением приспосабливаться к новой среде.

Кожевникова посоветовала всем не бояться и слушать свою интуицию. Мария также напомнила, что год крысы – первый в 12-летнем лунном цикле китайского зодиака, так что если хочется начать жизнь с чистого листа, то сейчас самое время.

«Света, добра, мира, удачи и много поводов для радости! И самое важное — всем здоровья! С Новым 2020 годом!» — пожелала своим поклонникам актриса.

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InstagramИтоги года 2019Мария Кожевникова
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«Много поводов для радости!»: Кожевникова озвучила итоги 2019-го
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