НОВОСТИ

Сын Сергея Лазарева попросил на Новый год аптечку шофера

Как сказал музыкант, его пятилетний Никита в будущем хочет стать водителем.

Сын Сергея Лазарева попросил на Новый год аптечку шофера
Лазарев подарит сыну на Новый год аптечку водителя/http://globallookpress.com/

Музыкант Серей Лазарев заявил, что его пятилетний сын Никита попросил у Деда Мороза на Новый год чемоданчик врача. Такой выбор вовсе не случает. Дело в том, что в будущем Никита мечтает стать водителем. И у него, как любого добропорядочного шофера, должна быть своя аптечка в машине.

Лазарев отметил, что его сын — не избалованный молодой человек. Огромного списка из подарков, как у некоторых других детей знаменитостей, у него нет. При этом сам Лазарев не против порой побаловать любимого сына. По возможности, он покупает ему все, что тот попросит.

Исполнитель отметил, что она с родными всегда ждут Нового года. Все-таки это знаковый праздник. «Особенно момент, когда утром мы вместе сядем за стол со всякими вкусностями и начнем распаковывать подарки», — заявил Сергей Лазарев, слова которого приводит «СтарХит».

Добавим, что в саму новогоднюю ночь Лазарев, как правило, работает. Не будет исключением и этот год. Все основные празднества в его семье пройдут уже первого января.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Никита ЛазаревНовости googleСергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Сергея Лазарева попросил на Новый год аптечку шофера
Интересно?
Поделись с друзьями: