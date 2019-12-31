Сын Сергея Лазарева попросил на Новый год аптечку шофера

Музыкант Серей Лазарев заявил, что его пятилетний сын Никита попросил у Деда Мороза на Новый год чемоданчик врача. Такой выбор вовсе не случает. Дело в том, что в будущем Никита мечтает стать водителем. И у него, как любого добропорядочного шофера, должна быть своя аптечка в машине.

Лазарев отметил, что его сын — не избалованный молодой человек. Огромного списка из подарков, как у некоторых других детей знаменитостей, у него нет. При этом сам Лазарев не против порой побаловать любимого сына. По возможности, он покупает ему все, что тот попросит.

Исполнитель отметил, что она с родными всегда ждут Нового года. Все-таки это знаковый праздник. «Особенно момент, когда утром мы вместе сядем за стол со всякими вкусностями и начнем распаковывать подарки», — заявил Сергей Лазарев, слова которого приводит «СтарХит».

Добавим, что в саму новогоднюю ночь Лазарев, как правило, работает. Не будет исключением и этот год. Все основные празднества в его семье пройдут уже первого января.