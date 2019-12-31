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Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами России

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами России
Николаев и Вовк стали "народными"/http://globallookpress.com/

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий «Народный артист РФ» певцу и композитору Игорю Николаеву и популярной телеведущей Ангелине Вовк. Кроме того, «народным» стал руководитель музыкального коллектива «Фонограф» Сергей Жилин. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что Игорь Николаев — близкий друг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Для нее за свою карьеру он написал несколько знаковых песен. Николаев по праву считается одним из лучших российских композиторов последнего десятилетия.

Он был трижды женат. Первой супругой Николаева была его одноклассница Елена Кудряшева. От него она родила дочь Юлию. Она уже много лет живет в США. Второй супругой композитора была певица Наташа Королева. Наконец, в 2010 году он женился в третий раз. Сегодня его жена — певица Юлия Проскурякова. В 2015 году она родила ему дочь Веронику.

Ангелина Вовк была популярной в восьмидесятых годах прошлого века телеведущей, главным диктором центрального телевидения. Ее первым супругом был Геннадий Чертов, также диктор. В браке с ним она была на протяжении шестнадцати лет.

Затем 13 лет состояла в браке с художником чешской киностудии Индржиком Гецом. Не так давно прошла информация, что Вовк вышла замуж за Анатолия Куницына. Ранее он сидел за режиссерским пультом программы «Время». Своей 77-летней избранницы он младше на 25 лет. Медовый месяц пара проводит во французском замке.

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Ангелина ВовкВладимир ПутинИгорь НиколаевНовости googleСергей Жилин
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Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами России
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