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«Маленькие и старые – обуза»: Настю Рыбку затравили собственные подписчики

Аудитории не понравились провокационные рассуждения девушки, у которой есть ребенок.

«Маленькие и старые – обуза»: Настю Рыбку затравили собственные подписчики
Настя Рыбка. Фото: globallookpress

Настя Рыбка сорвала негодование собственных подписчиков, заявив, что нужно всенепременно совместить дома престарелых и детские дома. Подобным образом можно будет помочь сразу двум категориям населения справиться с одиночеством, ведь по отдельности ни дети, ни старики никому не нужны.

«По факту, маленькие и старые — обуза. А друг другу они будут тупо рады. Раньше детей воспитывали старики. Мне кажется это правильно», — заявила Рыбка.

В качестве аргумента «за» Настя привела тот факт, что воспитанные старшим поколением дети не стремятся к материализму, не копят на полках статусы и не бегут за карьерными достижениями. По ее сугубо личному мнению, бабушки и дедушки обязаны делиться со внуками своими знаниями, ведь в иных случаях опыт превращается в «болячки и жизненные беды».

Аудитория посыла Рыбки не оценила. В комментариях Насте стали припоминать ее свободное сексуальное прошлое и заявлять, что такие женщины – тоже обуза для общества. «Почему бы такое существо не перекрутить на фарш и не скормить гиенам?», — хлестко высказался один из мужчин. Нашлись и те, кто припомнил Насте собственного ребенка, которого она, по уверениям критикующих, не воспитывает. Сама Рыбка на злость от аудитории реагировать не стала.

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«Маленькие и старые – обуза»: Настю Рыбку затравили собственные подписчики
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