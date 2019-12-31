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«Люблю, чтобы в доме все было по полочкам»: Утяшева сама наводит порядок дома

К субботникам телеведущая приобщает и детей от Павла Воли.

«Люблю, чтобы в доме все было по полочкам»: Утяшева сама наводит порядок дома
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Ляйсан Утяшева, несмотря на плотный рабочий график, съемки и репетиции, старается следить за домашним хозяйством. Вместе с детьми гимнастка разбирает их шкафы и игрушки — решая, какие старые машинки и куклы они могут отдать нуждающимся.

Так, по словам возлюбленной Павла Воли, малыши учатся делиться, воспринимать чужую беду. Спортсменка не видит ничего предосудительного в том, чтобы ходить на субботники. К этим мероприятиям знаменитость приучает и наследников. Особое внимание артистка уделяет порядку в их с Пашей доме. По словам Ляйсан, она привыкла к тому, что все вещи находятся на своих местах.

«Люблю, чтобы в доме все было по полочкам», — отметила Утяшева в интервью «ОК».

По словам телеведущей, Роберт и София растут в атмосфере созидания и дружбы. Дочери гимнастки нравится играть в куклы с прабабушкой, и это при том, что разница между ними составляет восемьдесят лет.

«Это такая умилительная картина», — говорит Ляйсан.

А Роберт обычно помогает отцу жарить шашлыки, когда вся семья отправляется на пикник. По словам гимнастки, они с дочкой не вмешиваются в этот процесс, понимая, что их мальчики справятся со всем намного лучше. Воля приучает сына вести здоровый образ жизни. К примеру, телеведущий сам выходит на утренние пробежки, придерживаясь особого распорядка. За отцом тянется и Роберт. Сыну Ляйсан нравится делать зарядку.

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«Люблю, чтобы в доме все было по полочкам»: Утяшева сама наводит порядок дома
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