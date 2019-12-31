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Познакомились в соцсетях: 32-летний сын Владимира Кузьмина женится

Никита выбрал себе в жены девушку из Пскова.

Познакомились в соцсетях: 32-летний сын Владимира Кузьмина женится
Владимир Кузьмин с супругой. Фото Global look press.

Прекрасная новость в преддверии Нового года: Никита Кузьмин, приемный сын 64-летнего музыканта Владимира Кузьмина, женится.

32-летний парень 3 года назад засветился в громком скандале международного масштаба. В США мужчину с таким именем осудили за хакерскую атаку. Парень, якобы, создал вирус, который заразил компьютерную систему НАСА. Ожидая решения суда, Никита отсидел три года, которые ему в итоге и присудили. В результате его отпустили сразу же после оглашения резюме заседания. Кроме того, хакеру пришлось выплатить 7 млн долларов штрафа.

Заметим, дирекция музыканта тогда отказалась признавать, что в этом деле фигурировал именно сын Кузьмина, ссылаясь на совпадение имен.

С тех пор о парне не было ни слышно, ни видно. Но, как сообщает «Экспресс-газета», у него все хорошо, он работает дизайнером, живет в Санкт-Петербурге. Никита даже собрался жениться. Его избранницей оказалась 25-летний стилист Ирина Попова, с которой он познакомился благодаря социальным сетям.

Недавно пара совершила путешествие в Финляндию, где Кузьмин-младший сделал девушке предложение.

Всего у Владимира Кузьмина родилось пятеро детей. Никита – приемный, его музыкант усыновил, будучи в первом браке с поэтессой Татьяной Артемьевой. Двое детей артиста – Елизавета и Степан – трагически погибли.

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Познакомились в соцсетях: 32-летний сын Владимира Кузьмина женится
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